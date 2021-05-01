Известная украинская певица Ирина Билык дала откровенное интервью, в котором рассказала то, что раньше скрывала

Артистка поделилась тайнами своей жизни, в которых не посвящала много лет, передает Politeka.net. Свою "душу" артистка раскрыла на шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

Так, звезда призналась, что умеет предсказывать будущее по снам. В частности, певица предугадала гибель своего коллеги, солиста группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), с которым пела хит "Мовчати". Известно, что певец стал жертвой ДТП в 2015 году.

"Когда мне приснилась занавеска с мухами черными, то была тревога. А уже через час-два мне сказали, что его (Андрей Кузьменко - ред.) нет. Я поняла, что этот сон был о нем. Я рыдала не то, что за другом, а за братом", - призналась певица.

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По воспоминаниям артистки, после гибели певца ей не понравилось поведение одного из коллег по сцене.

"Я впервые об этом рассказываю, что Слава Вакарчук, когда это случилось (ДТП, в котором погиб Кузьма - ред.) сразу схватил нашу песню, и сразу побежал в студию петь. Ничего у меня не спросил", - вспомнила Ирина о песне "Мовчати".

На 40 дней во Дворце Спорта, когда у нее спросили, кто будет петь композицию, Билык ответила, что она, но, оказалось и Святослав Вакарчук тоже планировал исполнить этот хит. Пришлось даже спорить, кто какую строчку споет. Кроме того, артист запретил играть коллективу "Скрябин" вступление к песне, не посчитавшись с его мнениями.

"Кто так делает? Это трагедия именно этой группы. А он сказал: "Я буду сам играть на рояле". Мне было просто жаль ребят, ведь это их боль, это их фронтмен", - возмутилась артистка, добавив: "Я молчала все эти годы...".

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