Фронтмен "Океану Эльзы" Святослав Вакарчук после 20 лет брака стал холостяком, но похоже, этот статус у него ненадолго

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Святослав Вакарчук недавно объявил о разводе с женой после 20 лет брака. Причины расставания артист решил не называть, но очень тепло отзывался о бывшей жене. Теперь же появились слухи о романе фронтмена "Океан Эльзы" с молодой исполнительницей, участницей "Голосу країни" Виталиной Мусиенко.

Так, недавно в программе "Разоблачение" сообщили, что сердцем завидного 46-летнего холостяка якобы завладела 23-летняя певица. Виталина была подопечной Вакарчука во время участия в "Голосе країни", а теперь выступает с ним в проекте "Оранжерея".

По слухам, Святослава и Виталину вроде даже заметили во время объятий и поцелуев. Однако визуального подтверждения этой информации пока нет. Так что поклонники могут пока лишь догадываться о романе разведенного артиста с молодой исполнительницей.

Виталина активна в Instagram, она часто выкладывает яркие снимки, которые пользователи охотно комментируют и нахваливают: "Атмосферные фото", "Прекрасна", "Тропикана женщина", "Красотка", "Ух, огонь", "Какая красивая", "Ты молодец, продолжай", "Очень красиво".

Напомним, "Новый кандидат на программу "Холостяк": внезапный развод Вакарчука всполошил украинцев.

Как сообщала Politeka, Вакарчук после развода с женой появился на публике в компании красавиц: неожиданные фото.

Также Politeka писала, что Вакарчук заявил о разводе с женой после 20 лет совместной жизни: "Причины этого...".