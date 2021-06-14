Новость о разводе Святослава Вакарчука всколыхнула украинцев, и страсти вокруг этой темы продолжают накаляться

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук 12 июня сообщил, что разорвал отношения с женой Лялей Фонаревой.

Стоит отметить, что нежные отношения со своей музой и единственной возлюбленной 46-летний лидер "Океан Ельзи" и бывший народный депутат тщательно оберегал от папарацци и крайне редко приоткрывал завесу семейной жизни.

Своих детей у Вакарчука от брака с Фонаревой нет, но падчерицу, которая скоро будет отмечать 28-летие, рокер воспитывает, как родную дочь.

Отметим, после того, как Вакарчук сообщил о разводе, в Сети стали писать, что он якобы готовится вскоре стать отцом.

«Сын у него скоро будет!», - прокомментировали новость о разрыве Святослава с Лялей, отметив, что информация из очень приближенных к артисту источников.

Более того, пользователи Инстаграма даже назвали вероятную возлюбленную артиста.

«Новая уже многолетняя любовь его – Кристина Соловий. Счастья влюбленным!», «Видела интервью Христины Соловий, где ее напрямую спросили про их отношения, и она стушевалась и типа не стала комментировать. Так что любовница его – Кристина», «Вполне возможно. Меняет жену на молодуху», - пишут в Сети.

Однако, не все согласны с такой версией.

«Да ладно, не может быть, она ему в дочери годится, если не внучки», - возразили другие пользователи Сети.

"Новый кандидат на программу "Холостяк"", - пишут в комментариях.

В целом известие о разводе Ваукарчука украинцев разочаровало.

"С ума все посходили, эпидемия разводов какая-то", "Жаль... хорошая, красивая пара. Решили, значит так им будет лучше", "Этот год переломный для многих пар, только не все смогут праздновать хепиэнд...", - пишут в Сети.

Напомним, Вакарчук после развода с женой появился на публике в компании красавиц: неожиданные фото.

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