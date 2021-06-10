Певица Христина Соловий, звезда третьего сезона "Голосу країни", довела до мурашек ярким образом и своим талантом

Так, 28-летняя звезда выступила на частном мероприятии одного из косметических брендов. Одной из гостьей вечеринки стала актриса Ольга Сумская, которая так вдохновилась чувственным исполнением Соловий, что опубликовала соответствующие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Христина сделала репост этих кадров у себя на страничке, добавив подпись: "Почувствовала себя избранной одалиской Хасеки Хюррем Султан 💔".

Примечательно, что Хюррем Султан (героиня нашумевшего турецкого сериала "Великолепный век" об Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного), по сюжету, была Роксоланой, привезенной из Крыма в чужую страну. А, как известно, именно Сумскую называют украинской Роксоланой, благодаря ее роли в одноименном костюмно-историческом телесериале, вышедшем на экраны 25 лет назад.

Соловий появилась на сцене в коротеньком белом платье с вышитыми цветами, восхитив присутствующих не только своим чарующим голосом, но и привлекательным внешним видом.

Напомним, Христина приняла участие в проекте "Голос країни" в 2013 году. Звезда тогда поразила Святослава Вакарчука, попав к нему в команду. В результате, девушке удалось дойти до полуфинала. Во время совместной работы с Вакарчуком она успела выпустить несколько клипов на собственные музыку и слова.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Также Politeka писала, что 54-летняя "Роксолана" Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит без косметики: фото