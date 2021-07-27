Фронтмену "Океану Эльзы" Святославу Вакарчуку приписывают роман с победительницей шоу "Голос країни" Виталиной Мусиенко

Отметим, не так давно Святослав Вакарчук сообщил в своем Инстаграм, что разводится с женой после 20 лет совместной жизни. Именно поэтому в сети сейчас активное внимание, в том числе и к его карьере. В центре довольно неоднозначных обсуждений оказалась и молодая артистка Виталина.

В интервью для tv.ua она рассказала, какие отношения поддерживает со знаменитым артистом.

Как известно, сейчас начинающая певица и Святослав вместе путешествуют Украиной с концертным туром группы «Оранжерея». Долгое время молодая артистка никак не комментировала сплетни, однако после множества неоднозначных слов все же высказалась.

«Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения. Я с ним все эти годы общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на «Голос країни». Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне повезло попасть в проект «Оранжерея»» - высказалась девушка.

Она подметила, что ей действительно даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые ее комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни она воспринимает серьезно. Мусиенко также добавила, что личная жизнь Святослава ее никак не касается.

Напомним, Вакарчук заявил о разводе с женой после 20 лет совместной жизни

Как сообщала Politeka, участницу "Голосу країни" подозревают в романе с Вакарчуком

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