Известная певица Христина Соловий рассказала о своих родителях, а также о ее продюсировании Вакарчуком

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Христина Соловий, которая была финалисткой "Голосу країни", стала гостьей программы "Кондратюк в понедельник". В интервью ведущему девушка рассказала, что родилась в семье музыкантов и диригентов, так что ее будущее было определено. В то же время она в свое время поступила на филологию и мечтала стать писательницей.

"Я училась в музыкальной школе, но потому что я родилась в семье музыкантов, хоровых дирижеров. И это не могло меня обойти", - рассказала Христина.

Также молодая певица рассказала, что на "Голосе країни" она хотела попасть в команду Олега Скрипки, и вообще с детства мечтала с ним с спеть, что в итоге у нее получилось. А потом она сказала, что хочет записать альбом лемковских песен. "Я не думаю, что я могу ответить на вопрос, что его задело. Но когда я сказала на "Голосе", что я хочу записать лемковских песен, он мне сразу: "Запишем. Давай запишем". С того момента ни началось их сотрудничество.

По словам Христины, альбом они все же со временем записали, для этого даже нашелся меценат. И сейчас по договору сотрудничество продолжается, хотя певица призналась, что компания Вакарчука занимается в основном финансовыми вопросами и юридической поддержкой.

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