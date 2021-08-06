Известная певица Христина Соловий рассказала о своих родителях, а также о ее продюсировании Вакарчуком
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Христина Соловий, которая была финалисткой "Голосу країни", стала гостьей программы "Кондратюк в понедельник". В интервью ведущему девушка рассказала, что родилась в семье музыкантов и диригентов, так что ее будущее было определено. В то же время она в свое время поступила на филологию и мечтала стать писательницей.
"Я училась в музыкальной школе, но потому что я родилась в семье музыкантов, хоровых дирижеров. И это не могло меня обойти", - рассказала Христина.
Также молодая певица рассказала, что на "Голосе країни" она хотела попасть в команду Олега Скрипки, и вообще с детства мечтала с ним с спеть, что в итоге у нее получилось. А потом она сказала, что хочет записать альбом лемковских песен. "Я не думаю, что я могу ответить на вопрос, что его задело. Но когда я сказала на "Голосе", что я хочу записать лемковских песен, он мне сразу: "Запишем. Давай запишем". С того момента ни началось их сотрудничество.
София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи: "Я буду..."
Украинская чемпионка Бех-Романчук обратилась к украинцам после фиаско на Олимпиаде: "Разочарование, боль и..."
Новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев
Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес"
Украинцы сочувствуют горю в семье звезды "Голосу країни" и Алены Мозговой: "Такое очень тяжело пережить"
По словам Христины, альбом они все же со временем записали, для этого даже нашелся меценат. И сейчас по договору сотрудничество продолжается, хотя певица призналась, что компания Вакарчука занимается в основном финансовыми вопросами и юридической поддержкой.
Напомним, Кондратюк резко высказался о песне "Go-A" на Евровидение-2021: "Психоделическая дурка и...".
Как сообщала Politeka, Известный продюсер рассказал о Вакарчуке и "мутках" за кулисами Голосу країни: "Куча дурных идей".
Также Politeka писала, что Звезда "Голосу країни" впервые рассказала, что у нее с Вакарчуком: "Мне повезло...".