Співачка KOLA (Анастасія Прудіус), беручи участь відразу в двох сезонах "Голосу країни", потрясла своєю новою музичною роботою

Кліп на пісню "Прохана гостя", опублікований на YouTube, тут же став сенсацією у світі української музики, передає Politeka.net. Реперша з незвичайною зовнішністю і вокальними рішеннями (як, наприклад, крик посеред пісні) відразу полюбилася публіці. У Мережі активно коментують прем'єру:

"Такого звуку немає ніде за межами України!!! Це дуже круто звучить!!! Роби ще!!! Ти супеееер! :)))) "; "Люблю таку, шалену і різнопланову! І дивитися дуже приємно;)"; "Страх один, що таку якісну музику почує мало народу, але нехай це буде їх проблемою. Окрема подяка за "мистецький крик"; "це просто агооонь 🔥 🔥 🔥 такого давно не вистачало українській музиці!!! Ти стелиш просто неймовірно!!!"; "Найкраще, що чув з українського репу за останній час!!!"; "Це ж на рівні Монатіка. Чим тут всі захоплюються?".

Зазначимо, Прудіус брала участь в "Голосі" у 6 і 11 сезонах. В перший раз вона вибула на етапі нокаутів, у другий - затрималася на довше, але все одно їй не вдалося потрапити до суперфіналу.

Так, прийшовши на вокальне шоу вдруге досвідчена співачка виконала трек LMFAO "Sexy and I Know It" і повернула до себе всіх суддів. Зрештою Анастасія обрала команду Дмитра Монатіка. У півфіналі вона заспівала дуетом з солісткою The Hardkiss Юлією Саніною, але отримала нижчу оцінку і від Монатіка, і від глядачів, ніж її головний опонент.

