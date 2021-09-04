Жена исполнителя Дмитрия Монатика удивила яркими кадрами со светского мероприятия
Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского исполнителя и шоумена Дмитрия Монатика Ирина, которая родила артисту двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз красотка опубликовала в сети несколько милых фото со светского мероприятия.
На новых фотографиях Ирина сверкала перед камерами в стильном образе – на ней модные белые брюки и черный пиджак с золотистыми пуговицами, под которым видно темный топ. Волосы девушки распущены в объемной укладке, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка, в руках она держит роскошный букет цветов.
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В подписи к фотографии Ирина Монатик написала: "Когда опоздал на показ прекрасной @katyasilchenko, и любуешься коллекцией благодаря фотоотчету". Пользователи начали комментировать фото жены артиста: "Красотка наша", "Красивая", "Сияйте", "Какая же вы красивая".
Напомним, Жена Монатика покорила новым эффектным образом на неделе моды в Киеве: "Шик".
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