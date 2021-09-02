Украинский продюсер и жена Дмитрия Монатика Ирина поделилась стильным образом

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик не так публична, как Дмитрий, но тоже ведет социальные сети. На красотку подписаны почти сто тысяч украинцев в Инстаграм, где девушка регулярно делает публикации.

В этот раз Ирина решила показать образ, который выбрала для недели моды в Киеве. Красотка надела стильный пиджак и штаны, а образ дополнила каблуком.

"Вот и началась неделя моды в Киеве", - написала Ирина Монатик под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Ириша, я грела вам место", "Шик", "Огонь".

"Ukrainian Fashion Week" (Украинская неделя моды, - прим. ред.) будет проходить в Киеве со второого по пятое сентября. Данное мероприятие проводится в Украине с 1997 года. На показе моды учавствуют десятки зарубежных и украинских дизайнеров.

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