Жена популярного украинского пения Дмитрия Монатика Ирина рассказала поклонникам, как живет пока мужчина на гастролях

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик (в девичестве Демичева) познакомилась с будущим певцом за несколько дней до его переезда в Киев. Пара уже много лет живет в счастливом браке и воспитывает двух сыновей – Платона и Даниила.

Сейчас певец находится в мировом турне. В своем Instagram Ирина Монатик опубликовала нежную фотографию с сыновьями и рассказала, как они живут, пока певец на гастролях.

"Пока наш любимый папочка @monatik_official своей невероятной музыкой радует людей во всем мире 🌍мы с малышами привыкаем к нового жизненного этапа! 💜💜💜💜☀️☀️☀️ всем замечательного завершения лета и начала нового учебного года", - написала Ирина Монатик.

Поклонники звездной пары написали много комментариев под постом Ирины.

Ранее Politeka писала, что жена Монатика похвасталась грандиозным сюрпризом от любимого на берегу моря: "Мне так повезло...".

Напомним, что сыночки судьи "Голосу країни" Монатика поразили внешностью: "Один в маму, другой в папу".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новое звание Монатика: "Никто не верил в него...".