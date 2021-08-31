Жена популярного украинского пения Дмитрия Монатика Ирина рассказала поклонникам, как живет пока мужчина на гастролях
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик (в девичестве Демичева) познакомилась с будущим певцом за несколько дней до его переезда в Киев. Пара уже много лет живет в счастливом браке и воспитывает двух сыновей – Платона и Даниила.
Сейчас певец находится в мировом турне. В своем Instagram Ирина Монатик опубликовала нежную фотографию с сыновьями и рассказала, как они живут, пока певец на гастролях.
"Пока наш любимый папочка @monatik_official своей невероятной музыкой радует людей во всем мире 🌍мы с малышами привыкаем к нового жизненного этапа! 💜💜💜💜☀️☀️☀️ всем замечательного завершения лета и начала нового учебного года", - написала Ирина Монатик.
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Поклонники звездной пары написали много комментариев под постом Ирины.
Ранее Politeka писала, что жена Монатика похвасталась грандиозным сюрпризом от любимого на берегу моря: "Мне так повезло...".
Напомним, что сыночки судьи "Голосу країни" Монатика поразили внешностью: "Один в маму, другой в папу".
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