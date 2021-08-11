Дружина популярного співака Дмитра Монатіка Ірина показала, як святкувала свій День народження у Туреччині

Як пише Politeka.net, відомий український співак Дмитро Монатік довго приховував своє особисте життя, тому про його дружину Ірину дуже мало відомо. Є інформація, що Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) також родом із Луцька, вони з Дмитром познайомилися за кілька днів до його переїзду в Київ.

Сам співак говорить, що Ірина – його найрідніша людина, вона його надихає, вони можуть говорити безупину на різні теми навіть після багатьох років спільного життя. Пара виховує двох синів, яких оберігають від публічності.

Ірина не часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, однак все ж розповіла, як відсвяткувала свій День народження 10 серпня. Ірина опублікувала селфі, яке зробила на відпочинку у турецькому місті Кемер.

"Голова в хмарах! ❤️🔥❤️🔥 Привіт, перший день Нового року життя ❤️🔥❤️🔥☀️☀️", - написала Ірина.

Окрім цього, у stories дружина Монатіка показала, який сюрприз їй влаштував сам співак. Ірина опублікувала відео, на якому видно, що прямо на березі моря стоїть святковий стіл та сцена.

"Коханий приготував сюрприз", - написала Монатік.

З Днем народження Ірину Монатік привітали відомі зірки, зокрема Олексій Дурнєв, Ірина Горова, Леся Нікітюк, Катя Варнава, Надя Дорофеєва, і, звичайно, сам Монатік.

Він опублікував зворушливе відео зі спільної фотосесії, знову зізнався Ірині в коханні та написав, що "хотів би, щоб кожному так пощастило". У підписі до поста Монатік присвятив Ірині зворушливий вірш. Наведемо декілька рядків:

"Кто-то сдался давно, почем зря я считаю.

Все разбазарил и на душе пусто…

Я особенно остро сейчас понимаю,

Что тоже, легко мог примкнуть в ряды грустных…

Но мне так повезло…

Ты такая одна…

Я только с тобой познал эти чувства…", - пише співак.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина Монатіка в образі шикарної морячки викликала фурор: "Очманіла".

Нaгaдaємо, що суддя "Голосу країни" Монатік викликав фурор, перевершивши Кароль і Каменських: "Можна дивитися вічно".

A ще Politeka повідомлялa, що Монатік довів до сліз дружину Влада Ями і змусив Полякову аплодувати: "Як же мені пощастило".