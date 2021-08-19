Дружина популярного співака Дмитра Монатіка Ірина поділилася ніжною сімейною фотографією

Як пише Politeka.net, відомий український співак Дмитро Монатік довгий час приховував від журналістів своє приватне життя, тому про його дружину Ірину та двох синів відомо дуже мало. Тривалий час зіркова пара не показувала обличчя хлопчиків – Данила і Платона, однак нещодавно у своєму Instagram Ірина Монатік ( у дівоцтві Демічева) поділилася фотографією із сімейного відпочинку в турецькому місті Кемер.

На сімейній світлині сімейство Монатіків виглядає надзвичайно щасливим.

"З вдячністю і любов'ю рухаємося далі ... починаємо наш новий робочий сезон після невеликого, але такого необхідного перезавантаження 🙏🏾❤️🔥☀️ всім прекрасного дня, незважаючи ні на що ❤️🔥", - написала Ірина.

Шанувальники написали багато коментарів та поставили понад 8 тисяч лайків.

"Які ви всі красиві ❤️❤️❤️", " 🔥😍Не налюбуюся! 😍Ви супер🔥", " Які ви чудові! Око радіє 👏", " Красуня, Ви Ірина, та Ваша родинна!", "Люблю вас всім серцем ❤️❤️❤️❤️", " Обожнюю Вашу сім'ю 🥰", - пишуть фанати.

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