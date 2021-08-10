Дмитро Монатік поділився новим фото, показавши, як відпочиває

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним українським співаком і суддею "Голосу країни". Нещодавно красень випустив нову пісню" запалювати", на яку зняв кліп. Новий трек набрав 5 мільйонів переглядів на майданчику Ютуб. Дмитро також активно веде Instagram, в якому показує найцікавіше.

На нових фото Дмитро показав своїх синів. Хлопчики сиділи з голими торсами, посміхаючись на камеру. Як можна зрозуміти, хлопці відпочивали десь на природі, сидячи на шезлонгу.

"Запалюємо з пацанами", - написав Дмитро, якого не було в кадрі.

"Моя любов", - відповіла дружина Монатіка.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вааау, які круті", "які Класні хлопчаки", "які ж виходять офігенські дітлахи, коли made with love", "Ну які дорослі вже, любов у плоті", "улюблені хлопчики", "Один в маму, інший в тата".

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