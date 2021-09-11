Жена Дмитрия Монатика Ирина показала, как выглядит осень в украинской столице
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик является не такой публичной, как звездный муж, занимается продюсерством, воспитывает двоих детей, а еще ведет небольшой блог в Инстаграм. Хоть красотка и не очень популярна, но за ней следят в Инстаграм почти сто тысяч украинцев. Ирина там подогревает интерес к творчеству мужа, а также иногда публикует личные кадры.
В этот раз жена Монатика показала, как гуляла по осеннему Киеву. Красотка была в плаще, позируя на фоне костела Святого Николая, который не так давно пострадал от пожара.
"Сильно красивая осень в Киеве", - написала Ирина под фото.
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Фанаты поставили почти 800 лайков и написали комментарии:
"Сильно красивая Ирина в Киеве", "Очень сильно красивая...", "Самая милая", "Безумно красивая".
Напомним, жена Монатика в стильном образе появилась на людях с роскошным букетом
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