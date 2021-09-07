Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, поделился трогательным видео из больницы

Украинский певец Дмитрий Монатик, недавно получивший звание "Заслуженного артиста Украины", растрогал поклонников и коллег своим поступком. Недавно певец посетил больницу "Охматдет", где встретился с юной поклонницей, мечтавшей о встречи.

Девочка не только преодолела онкологию, но и очень старается идти на поправку, артисту рассказали о Владе, специально позвонив. Несмотря на то, что у неё практически пропало зрение, она смогла победить тяжелое онкологическое заболевание.

«Сказали, что трансплантация костного мозга проходила под мои песни. Врач Александр Владимирович рассказал, что у нее есть 3 мечты: плюшевый мишка, музыкальная колонка, которая светится и личное знакомство со мной. Влада, её семья и врачи - мои герои. Какой же нужно обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и в итоге, победить. Будьте здоровы и цените каждое мгновение, которое нам дарит жизнь. P.S. Если есть хоть малейшая возможность осуществить чью-то мечту — сделайте это! 21 ч.» - написал певец под трогательным видео.

Маша Ефросинина, Дмитрий Каднай, Виталий Козловский, Дзидзьо, Марина Кравец, Слава Демин, Лида Ли, Ольга Цибульская и другие коллеги поддержали артиста, в том числе и фанаты:

«Спасибо за сердце, которое поёт!!👏; Невероятно!🥺 Дима, никогда не перестану восхищаться вашей человечностью! Влада - умничка! Здоровья самого крепкого ей🙏🏽♥️; Вау! Ещё больше зауважала этого гениального исполнителя!👏; 😢до слёз...Мне и раньше говорили что Вы Дима очень хороший человек, и простой)))Мы Вас любим, Дима, лы любовь!; Здоровья малышке❤️ рыдаю; Редко встретишь таких по-настоящему искренних и добрых людей, как Дима👏».

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