Популярный украинский артист Дмитрий Монатик показал себя на отдыхе в Италии

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе. Недавно получил звание Заслуженного артиста Украины.

На этот раз артист опубликовал новую серию фото. На снимках Дмитрий в стильном сером костюме позирует на камеру.

"Осветить свою жизнь", - подписал фото артист.

Артсита завалили множеством приятных слов в комментариях под фото: "Ты шо, ты шо", "Супер стильный красавчик", "Такой красивый. Настоящий Димитрио Монатикелли:)", "Фантастический мужчина", "Какой же вы стильный", "Дмитрий это гражданин мира, он в любом городе будет выглядеть ярко", "А когда то этому человеку сказали, что он не умеет Петь и Танцевать!! КРАСАВЧИК".

Ранее сообщалось, жена Монатика выбралась на романтичную прогулку с мужем по Милану, и сделала признание: "Именно с тобой..."

Также, жена Монатика в стильном образе появилась на людях с роскошным букетом: "Красотка наша"

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