Известный исполнитель Монатик показал очаровательное фото с женой Ириной на свидании

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик, который получил широкую известность и создал собственную музыкальную корпорацию, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз Дима поделился в сети очаровательным кадром на свидании с женой Ириной, которая родила ему уже двух сыновей. Судя по геолокации, пара покинула Украину и отправилась на отдых в Черногорию, где среди гор артист устроил возлюбленной романтическое свидание.

На снимке Монатик и его супруга сидят на каменном заборе, а за их спинами открывается потрясающий вид на горы и озеро. Для прогулки Дмитрий надел черный костюм в спортивно стиле, а его жена позирует в стильном горчичном наряде.

В подписи к фото Монатик написал: "Когда повёл супругу на свидание и рассказываешь глупости и пошлости". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артиста с его женой: "Какие же вы вау!", "Красивые", "Котики", "Какие вы зажигательные", "Обожаю вас!", "Прекрасные, счастья вам!".

Напомним, Жена Монатика заворожила украинцев видами на отдыхе в Италии: "Такое магическое место".

Как сообщала Politeka, Монатик укатил в Милан и засветился в стильном костюме: "Какой же вы..."

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