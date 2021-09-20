Украинская певица Настя Каменских вместе со звездой шансона Любовью Успенской исполнили совместную композицию

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских в 2018 году решила записать песню с Любовью Успенской, которую назвали "Ты же не забыл". Текст для красоток написал Алексей Потапенко (Потап), муж Насти. Сингл опубликовали и на площадке Ютуб, где его посмотрели почти 20 миллионов раз.

И вот, Настя Каменских в Инстаграм показала, как исполняет с Любовью Успенской совместную песню в Киеве. Певицы в платьях блистали на сцене, радуя фанатов творчеством.

А Успенская на своей страничке в Инстаграм анонсировала еще несколько концертов по Украине.

Фанаты сразу начали обсуждать тур певицы:

"Боже Любовь,не ломайте язык, разговаривайте на русском!В Харькове вас и так любят!", "А в прекрасный Крым не хотите?", "Приезжайте в Крым. Выступайте", "А мы как счастливы, любим очень сильно ! До встречи в Запорожье".

Напомним, Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы

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