Известная певица Настя Каменских поделилась ярким кадром из отдыха с Потапом на пляже

Жизнь Потапа и Насти под постоянным вниманием поклонников, поскольку сама артистка выкладывает множество кадров Инстаграм и показывает свою жизнь на камеру дома. Причем нередко теперь Каменских хвастается счастливыми буднями с супругом Потапом.

Если до свадьбы никто не знал об отношениях пары, то после нее звезды уже не скрываются и хвастаются самыми разными фото из совместного отдыха Супруги не так давно отдыхали на море, где провели несколько дней.

Заскучав по лету и отдыху, Каменских поделилась памятным фото:

«Beautiful memories with my 🐻♥️» - написала Каменских под кадром.

Пользователи поддержали летний снимок знаменитостей, отдыхающих ранее вместе перед концертами:

«Best of the best😍🔥; Супер; Так хорошо🔥; Как же хочется продолжения лета 😊; Боооже; Красивущие❤️; Как позируют девушки, и как позируют мужчины))❤️; Вы прям светитесь ❤️; Шикарнющая фотка 😍; Крутые! Фигурка на этой фото прям 🔥и все очень сдержано ❤️; Тут он еще худышка, мишка))».

Ранее звезда и жена репера Потапа Настя Каменских выложила новые фото в своем Instagram.

«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное - замечать ее и чувствовать», - написала она.

Каменских позировала на яхте, вызвав восторг стройной фигуркой, которую выгодно подчеркнули белые брюки и короткая кофточка, расстегнутая на груди.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заговорил с Каменских о своей свадьбе: "Да, я уже..."

Как сообщала Politeka, Каменских в смелом наряде показала, что вытворяет на своих концертах: "Когда кажется, что немного устала..."

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом купальнике показала фигуру без прикрас