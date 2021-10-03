Известная певица Настя Каменских поделилась ярким кадром из отдыха с Потапом на пляже
Жизнь Потапа и Насти под постоянным вниманием поклонников, поскольку сама артистка выкладывает множество кадров Инстаграм и показывает свою жизнь на камеру дома. Причем нередко теперь Каменских хвастается счастливыми буднями с супругом Потапом.
Если до свадьбы никто не знал об отношениях пары, то после нее звезды уже не скрываются и хвастаются самыми разными фото из совместного отдыха Супруги не так давно отдыхали на море, где провели несколько дней.
Заскучав по лету и отдыху, Каменских поделилась памятным фото:
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«Beautiful memories with my 🐻♥️» - написала Каменских под кадром.
Пользователи поддержали летний снимок знаменитостей, отдыхающих ранее вместе перед концертами:
«Best of the best😍🔥; Супер; Так хорошо🔥; Как же хочется продолжения лета 😊; Боооже; Красивущие❤️; Как позируют девушки, и как позируют мужчины))❤️; Вы прям светитесь ❤️; Шикарнющая фотка 😍; Крутые! Фигурка на этой фото прям 🔥и все очень сдержано ❤️; Тут он еще худышка, мишка))».
Ранее звезда и жена репера Потапа Настя Каменских выложила новые фото в своем Instagram.
«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное - замечать ее и чувствовать», - написала она.
Каменских позировала на яхте, вызвав восторг стройной фигуркой, которую выгодно подчеркнули белые брюки и короткая кофточка, расстегнутая на груди.
Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заговорил с Каменских о своей свадьбе: "Да, я уже..."
Как сообщала Politeka, Каменских в смелом наряде показала, что вытворяет на своих концертах: "Когда кажется, что немного устала..."
Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом купальнике показала фигуру без прикрас