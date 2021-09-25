Украинская певица Настя Каменских показала новый яркий образ, порадовав украинцев
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной певицей, став сначала звездой дуэта "Потап и Настя", а после этого заблистала сольно под псевдонимом NK, а за партнера по дуэту Потапа вышла замуж. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Настя показалась в черно-белом узком корсете. Наряд эффектно подчеркнул формы красотки. Каменских стояла перед зеркалом, повиляв телом, чтобы показать свою красоту. Настя улыбалась, снимая себя на телефон.
До этого красотка в сторис показывала свой завтрак. Как можно заметить, Настя правильно питается, ведь на тарелках лежали овощи и зелень.
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Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией в сторис Инстаграм или написать комментарии, ведь таких функций там нет.
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