Украинская певица Настя Каменских показала новый яркий образ, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной певицей, став сначала звездой дуэта "Потап и Настя", а после этого заблистала сольно под псевдонимом NK, а за партнера по дуэту Потапа вышла замуж. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Настя показалась в черно-белом узком корсете. Наряд эффектно подчеркнул формы красотки. Каменских стояла перед зеркалом, повиляв телом, чтобы показать свою красоту. Настя улыбалась, снимая себя на телефон.

До этого красотка в сторис показывала свой завтрак. Как можно заметить, Настя правильно питается, ведь на тарелках лежали овощи и зелень.

Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией в сторис Инстаграм или написать комментарии, ведь таких функций там нет.

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