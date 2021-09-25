Украинская певица Настя Каменских показала яркий образ для шоу "Маска"

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной певицей, выступая сейчас под псевдонимом NK. Красотка и в новом сезоне осталась судьей шоу "Маска". И вот, на страничке проекта появилось новое фото Каменских.

На снимке Настя позировала в ярком платье с с вырезом. Волосы Каменских собрала в хвост, использовав много резинок. Красотка сидела за столом детективов "Маски", впечатляя видом.

"Звездный детектив гипершоу МАСКА поп-дива NK ослепляет своими яркими образами!

Во втором сезоне певица поражать оригинальными нарядами, от которых невозможно оторвать взгляд. В одном из эфиров она появится в мини-платье лимонного цвета с необычным декольте и рукавами-бафамы, которые символизируют женскую силу.

Что ж, кажется в креслах наших звездных детективов будет не менее жарко, чем на сцене самого загадочного шоу страны", - написано было под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Она уже началась или нет?", "Настя как всегда - красотка".

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