Известная певица Настя Каменских поделилась теплыми воспоминаниями о покойном папе, с которым была очень близка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских дала откровенное интервью в программе "ЖВЛ" и, вспоминая покойного отца, не смогла сдержать слез. По словам певицы, у них с папой Алексеем Иосифовичем были очень теплые и близкие отношения. Поэтому потерю родного человека артистка очень болезненно переживает.

В интервью Настя рассказала, что могла делится с отцом самым сокровенным, и именно он, как утверждает звезды, научил ее любить. А последние месяцы его жизни старалась больше времени проводить вместе.

"Я помню, как сказала ему, что очень его люблю, и чтобы он берег себя и маму. Я просто проводила с ним много времени, потому что понимала, что время скоро его заберет", - поделилась Каменских и не смогла сдержать горьких слез. Также певица призналась, что очень скучает по отцу.

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