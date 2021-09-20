Известная певица Настя Каменских показала в сети забавное видео с мужем Потапом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером Потапом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз заездная красотка поделилась с фанатами забавным домашним видео с горячо любимым мужем.

В ролике Настя и Потап сидят за столом и говорят голосами персонажей из мультика "Малыш и Карлсон". "Не в пирогах счастье", - грустно говорит Каменских голосом Малыша. "Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?", - отвечает ей Потап голосом Карлсона и подсовывает упакованный пирог, который очень похож на каравай.

В подписи к видео Каменских написала: "А в чем счастье для вас? Или всё-таки в пирогах?". Пользователи тут же принялись комментировать забавное видео звездной пары: "Такие классные", "Конечно же в пирогах!", "Настенька, надеюсь вам наш каравай пришёлся по вкусу?", "Потап изменился сильно", "В пирогах, и только!", "В блинах!", "Когда на душе легко и спокойно", "Счастье, Анастасия, это когда рядом с тобой надёжный, верный и ответственный спутник по жизни".

Напомним, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа: "Похожа на Мейз из Люцифера".

Как сообщала Politeka, Каменских во всем черном спела дуэтом с российской звездой: "А в прекрасный Крым не хотите?".

Также Politeka писала, что Муж Каменских Потап засветился в необычном для себя ярком образе: "Сочный лимончик".