Певица Настя Каменских решила подбодрить украинцев и поделиться хорошим настроением
Так, 34-летняя звезда, за которой в Инстаграм следят более пяти миллионов человек, опубликовала свежие фото, передает Politeka.net.
Настя продемонстрировала новый осенний образ, в котором вышла на прогулку. На певице белый топ и ультракороткие джинсовые шортики с рваными краями, а также черные колготки, кожаный пиджак и высокие кеды на платформе. В руках Каменских держала солнечные очки, а через плечо у нее была небольшая черная сумочка.
Артистка выбрала необычную локацию для фото - граффити на жалюзях большого окна, видимо, полностью отображали в тот момент ее внутреннее состояние.
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"Расслабьтесь и почувствуйте осень 🍂🧡", - посоветовала Каменских.
Пользователи пришли в восторг, что и выразили в комментариях:
"Красотка, ноги 🔥🔥🔥"; "Супер!!! 🔥🙌❤️👏🔥"; "Очень красивая 🔥"; "Супер локация, куртка супер))" ; "Пушка🔥🔥"; "Колготки🔥🔥🔥"; "Да, да 🧡🍁 Все пишут про осеннюю депрессию! Когда жалуешься на осеннюю хандру, подумай, что кто-то в это время, например, борется за свою жизнь с неизлечимой болезнью. Все в жизни относительно! Хандра - иногда это большая роскошь. Когда на тебе многое завязано, некогда унывать! Не унываем 🙌".
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