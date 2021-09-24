Украинская певица Настя Каменских подменила Катю Осадчую, став звездным репортером в программе "Світське Життя"

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка в новом выпуске заменила Катю Осадчую в шоу "Світське Життя". Певица взяла интервью у нескольких звезд, узнав много интересного.

Подробности появились на страничке "Світське Життя". Настя поговорила с Альона Альона, Евгением Клопотенко и телеведущей Лесей Никитюк.

"Звездная спец. репортер этой недели - Настя Каменских. Вместе искали сенсации на National Bloggers Awards - и нашли.

О какой свадьбе мечтает реперка Алена Алена, как знакомится с девушками в Инстаграме кулинар Евгений Клопотенко и что телеведущая Леся Никитюк подарила коллеге Сергею Притуле на юбилей - все ответы уже в это воскресенье в 18.30.

Помните о новом времени выхода в эфир. До встречи!", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так себе звезды", "Все теже самые", "И Леся Никитюк со своим лицом", "Леся с Монро похожи", "Какая высокая Леся Никитюк, аж на голову выше от НК...так бросается в глаза) и красоту никуда не спрячешь".

Напомним, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой

А еще Politeka писала, что Каменских поразила естественностью, рассказав о секретах красоты

Также Politeka сообщала, что Каменских в маленьком черном платье с вырезом впечатлила образом, DZIDZIO оценил



