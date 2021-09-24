Украинская певица Настя Каменских козырнула идеальным лицом без макияжа
Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала в Инстаграм свежее фото, похваставшись идеальной внешностью. Звезда решила рассказать небольшие секреты красоты, обратив внимание на свои необычные украшения.
«Красота для меня всегда кроется в деталях. В том, как мы улыбаемся, когда видим любимых людей. В том, как блестят глаза, когда наконец достигаем своих целей. Как умиротворенно поднимаем голову, чтобы ощутить первые капельки дождя. И даже в украшениях, которыми мы дополняем свой образ. Если присмотреться, они многое скажут о том, кто их носит», - отметила Каменских.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Прелесть милая», «Богиня», «Очаровательная», «Настя красавица», «Смотрю на вас, и душа радуется! Вы такой искренний и настоящий человек! Я так вами горжусь!», «Естественная красота», - пишут пользователи сети.
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