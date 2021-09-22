Українська співачка Настя Каменських вирішила показати яскравий літній образ в пам'ять про теплий час

Настя Каменських вже не вперше показує різні образи, які ідеально підкреслюють її форми. Цього разу зірка вирішила показати легкий літній лук. Акуратне салатове плаття з оригінальним принтом і маленькі босоніжки добре поєднувалися один з одним.

Додавати яскравих фарб співачка не стала-просте укладання, мінімум косметики і прості аксесуари доповнили літній образ зірки. У підписі Настя натякнула, що сумує за теплою погодою і їй просто необхідно рятуватися від осіннього похолодання.

«А що зігріває вас в таку холодну погоду? 💚 🍂 "- пише Настя під новим кадром.

Шанувальники поділилися своєю думкою:

"Красуня💚; Музика). Особливо запалююча); Твоє фото 😁; такі спекотні фото😍; не люблю таку погоду😢; мене зігріває вдома плита на дровах і запах кави😊; тобі видно дуже холодно😁 😘❤; улюблені поруч ❤️; кава і любов!😂; Чашка гарячого шоколаду😍"»

Примітно, що раніше Настя продемонструвала новий осінній образ, в якому вийшла на прогулянку. На співачці білий топ і ультракороткі джинсові шортики з рваними краями, а також чорні колготки, шкіряний піджак і високі кеди на платформі.

"Розслабтеся і відчуйте осінь🍂 🧡", - порадила Каменських.

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