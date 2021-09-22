Украинская певица Настя Каменских решила показать яркий летний образ в память о теплом времени

Настя Каменских уже не первый раз показывает разные образы, которые идеально подчеркивают ее формы. В этот раз звезда решила показать легкий летний лук. Аккуратное салатовое платье с оригинальным принтом и маленькие босоножки хорошо сочетались друг с другом.

Добавлять ярких красок певица не стала – простая укладка, минимум косметики и простые аксессуары дополнили летний образ звезды. В подписи Настя намекнула, что скучает по теплой погоде и ей просто необходимо спасаться от осеннего похолодания.

«А что согревает вас в такую холодную погоду? 💚🍂» - пишет Настя под новым кадром.

Поклонники поделились своим мнением:

«Красотка💚; Музыка). Особо зажигающая); Твоё фото 😁; Такие жаркие фото😍; Не люблю такую погоду😢; Меня согревает дома плита на дровах и запах кофе😊; Тебе видно очень холодно 😁😘❤; Любимые рядом ❤️; Кофе и любовь!😂;Чашка горячего шоколада😍».

Примечательно, что ранее Настя продемонстрировала новый осенний образ, в котором вышла на прогулку. На певице белый топ и ультракороткие джинсовые шортики с рваными краями, а также черные колготки, кожаный пиджак и высокие кеды на платформе.

"Расслабьтесь и почувствуйте осень 🍂🧡", - посоветовала Каменских.

Напомним, Каменских насмешила украинцев домашним видео с Потапом: "Ты что, с ума сошел?"

Как сообщала Politeka, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа: "Похожа на Мейз из Люцифера"

Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная"