Українська співачка Настя Каменських у тонкій чорній сукні здивувала новим образом

Артистка щодня показує нові образи, причому зі стилем Настя звикла експериментувати давно. Цього разу зірка захопила виглядом в чорній тонкій сукні на ледь помітних бретельках і з відкритим декольте.

Прості аксесуари, укладання маленьких кучерів і макіяж з акцентом на губи добре поєднувалися з самим нарядом. Позувала зірка в розкутій позі, спокушаючи фігурою.

Оцінив знімок і співак Михайло Хома (Дзідзьо). Як відомо, Дзідзьо разом з Настею Каменських, Олею Поляковою, Андрієм Данилком та Олегом Винником будуть детективами другого сезону шоу «Маска», яке вийде вже 23 жовтня. Колеги часто спілкуються між собою і оцінюють кадри один одного.

Ось як реагують в мережі:

"Дуже красива🔥 😍; так красива, красива; дуже красива; Bella💔; Супер; Oh you stunner!; як завжди неперевершена; маленьке чорне плаття завжди виграшний образ; красуня; вогонь🔥; красуня❤; дуже красива😍».

Ми також писали, Настя Каменських вже не вперше показує різні образи, які ідеально підкреслюють її форми. Вчора зірка вирішила показати легкий літній лук. Акуратне салатове плаття з оригінальним принтом і маленькі босоніжки добре поєднувалися один з одним.

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