Українська співачка Настя Каменських висловилася про незручну ситуацію, що з нею трапилася днями

Для залучення ще більшої популярності артисти все частіше влаштовують в соціальних мережах різні конкурси з подарунками, причому нерідко досить дорогими і важливими. Настя Каменських, будучи відомим блогером, сама влаштовує розіграші не вперше.

Однак через збільшену кількість шахраїв, що використовують її ім'я, співачці доводиться постійно виправдовуватися. Зловмисники і цього разу вирішили скористатися конкурсом зірки і використовувати останній анонсований конкурс.

Настя також додавала, що вона турбується з цього приводу, тому всі подарунки дарує тільки у себе на сторінці, ніяких сайтів не створює і нічого не пропонує в повідомленнях.

"Хлопці, зараз на моїй сторінці проходить розіграш машини та інших подарунків. Якщо ви в ньому берете участь і вам приходить ось таке повідомлення, будь ласка, майте на увазі, що це шахраї і ніяк не реагуйте!",- закликала артистка своїх шанувальників.

Ми також писали, що Настя почала вести Instagram досить активно кілька років тому, з тих пір зірка навіть завела кілька інших сторінок в соц мережах і тепер постійно створює нові ролики, щоб привернути увагу до себе.

Настя влаштувала кокетливі танці перед камерою в чорному топіку і шкіряних штанях. Як завжди, зробила це Каменських для Тік-струму, бажаючи зацікавити аудиторію.

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