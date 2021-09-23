Украинская певица Настя Каменских высказалась о неловкой ситуации, что с ней приключилась на днях
Для привлечения еще большей популярности артисты все чаще устраивают в социальных сетях различные конкурсы с подарками, причем нередко весьма дорогими и важными. Настя Каменских, будучи известным блогером, сама устраивает розыгрыши не первый раз.
Однако из-за возросшего количества мошенников, использующих ее имя, певице приходится постоянно оправдываться. Злоумышленники и в этот раз решили воспользоваться конкурсом звезды и использовать последний анонсированный конкурс.
Настя также добавляла, что она беспокоится по этому поводу, поэтому все подарки дарит только у себя на странице, никаких сайтов не создает и ничего не предлагает в сообщениях.
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«Ребята, сейчас на моей странице проходит розыгрыш машины и других подарков. Если вы в нем участвуете и вам приходит вот такое сообщение, пожалуйста, имейте в виду, что это мошенники и никак не реагируйте!», - призвала артистка своих поклонников.
Мы также писали, что Настя начала вести Инстаграм довольно активно несколько лет назад, с тех пор звезда даже завела несколько других страниц в соц сетях и теперь постоянно создает новые ролики, чтобы привлечь внимание к себе.
Настя устроила кокетливые танцы перед камерой в черном топике и кожаных штанах. Как обычно, сделала это Каменских для Тик-Тока, желая заинтересовать аудиторию.
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