Известная певица Настя Каменских удивила новым фото и обратилась к украинцам
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и жена репера Потапа Настя Каменских часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милым домашним фото, а в подписи к нему рассказала о благотворительности и призвала украинцев присоединяться.
На фотографии Настя запечатлена на веранде своего загородного особняка, в котором живет с мужем. Она сидит на диванчике и подпирает рукой голову. Перед камерой певица появилась в светлом уютном свитере, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к фотографии Каменских рассказала о благотворительном фонде, амбассадором которого она является и призвала украинцев присоединяться к доброму делу.
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"Представьте, что у каждого из нас есть суперсила. Такая, что направлена не на нас, а на других людей. Сила окрылять, позволять другим людям увидеть своё будущее, исполнять их мечты. На самом деле, у каждого из нас такая суперсила есть. Это удивительная сила добра. Каждый из вас тоже может присоединиться к этому важному и доброму делу, подписавшись на регулярную помощь для подопечных фонда "Таблеточки". Для нас подписка – это удобно и уже привычно, а для детей – бесценная помощь и своевременное лечение", - написала Настя.
Напомним, Настя Каменских в кожаных штанах в облипку выпятила свою "Ким" у элитного авто: эффектное фото.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой: "Понимала, что время его заберет".
Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная".