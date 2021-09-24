Известная певица Настя Каменских роскошное авто, которое собирается разыграть среди фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и жены продюсера Потапа Настя Каменских часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательным фото, на котором позирует у красивого белого автомобиля, который собирается разыграть среди фанатов.

На фотографии Настя запечатлена на улице, она прижалась грудью и облокотилась на капот автомобиля. Перед камерой красотка появилась в узких кожаных штанах и белой кофточке, а на ее ногах стильные черно-белые кроссы. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Каменских рассказала о своем розыгрыше и объяснила условия участия в нем: "Не верится, что уже через 48 часов эта малышка обретёт своего законного владельца, или вы всегда можете выбрать деньги". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и ответами.

Напомним, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой: "Понимала, что время его заберет".

Как сообщала Politeka, Каменских поразила естественностью, рассказав о секретах красоты: "Душа радуется".

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