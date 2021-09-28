Победитель пятого сезона шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о личной жизни певице Насте Каменских
Настя Каменских на время заменила Катю Осадчую в программе "Світське життя", пишет Politeka.net.
Артистка взяла интервью у некоторых звезд, среди которых оказался победитель пятого сезона шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Певица расспросила ресторатора о его личной жизни. По словам Клопотенко, сейчас его сердце свободно, но Каменских призналась, что ждет свадьбы ресторатора.
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"Да, я уже жду своей свадьбы. Я открываю свой календарь каждый день, просыпаюсь и смотрю, что мне надо сделать сегодня. Пока в календаре свадьбы нет", - в шутку ответил Клопотенко.
Как отметил победитель "Мастер Шеф", он не против встретить возлюбленную через соцсеть, ведь сейчас намного проще встретить там свою любовь.
Отметим, в одном из выпусков программы "Неймовірна правда про зірок" Евгений Клопотенко признался, что у него было много женщин, которых он перестал считать после 25.
Кулинар поделился, что половые связи у него были на всех сидениях авто, в лесу, в яме, в колодце и в разных барах. Иногда Клопотенко может воспользоваться услугами девушек по вызову.
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