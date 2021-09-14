Известный шеф-повар и блогер Евгений Клопотенко получил престижную награду

Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря своему участию в проекте "МастерШеф", где он показал свой талант и одержал победу. Он активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Евгений опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Недавно прошла церемония награждения среди блогеров. Номинацию лучший фудблогер Украины 2021-го года объявляла Леся Никитюк и Владимир Остапчук. Среди номинантов был Евгений Клопотенко, Владимир Ярославский и другие, однако победу одержал Евгений.

"Более полумиллиона подписчиков. 121805 голосов. Это все - люди, которым интересен кулинарный контент украинский. И это немного больше, чем о еде. Это о культуре. Спасибо, что поддерживаете мои мысли. Спасибо, что готовите по моим рецептам. Лучший фуд-блог 2021 Цем", - поблагодарил шеф-повар.

Поклонники оставили множество комментариев с поздравлениями: "Настоящий украинцев, поздравляю", "Примечательно и показательно. Ваш блог не только о еде. Он о любви, о позиции, об Украине. Спасибо ️и поздравляем", "Поздравляю! Украинский огонек".

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