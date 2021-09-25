Известный шеф-повар и победитель 5-го сезона шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда

Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря своему участию в проекте "МастерШеф", где он показал свой талант и одержал победу.

На этот раз Евгений Клопотенко опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Он показывает кадры с Нью-Йорка, в который недавно отправился. Шеф-повар там уже не в первый раз. Также он решил рассказать, ради чего прилетел в Нью-Йорк.

"В Нью-Йорке мне уже почти как дома. Как будто не летел из города, тупо все знакомо и понятно. Людей стало больше, машин стало больше, пробок стало больше. Нравится, что здесь есть гадкий настоящий кофе. Такая вот, что сводит все во рту. Обожаю. Это не кофейный напиток третьей волны, то тру"

"Готовимся с Димоном к званому ужину. Уже типа послезавтра будет первый раунд. Я очень ексайтид по этому поводу. Вчера осмотрели локацию, сегодня уже на кухне прорабатываем меню. Хотите, чтобы гости попробовали ту пищу и поняли, что Украина достойна быть на гастромапи мира. О званый ужин расскажу потом отдельно. Цем", - рассказал Евгений Клопотенко.

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