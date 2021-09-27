Известная певица Настя Каменских поразила новым видео со своего концерта и удивила признаниями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская звезда и жена репера Потапа Настя Каменских выложила в своем Instagram яркое динамичное видео со своего концерта. Ролик очень интересно смонтирован, в него вошли все самые яркие моменты выступления звезды. А в подписи к публикации она оставила длинный вдохновляющий пост для своих фанатов.

Как видно на видео, Настя вышла выступать в компании своих музыкантов и горячих девушек из шоу-балета. Все они вместе с главной звездой здорово зажгли публику, которая собралась повеселиться на концерте. Также можно заметить, что Каменских вышла на сцену в откровенном наряде. Впрочем, все сценические образы звезды довольно пикантные, она может себе это позволить.

В подписи к ролику Настя написала: "Счастлива возможности заниматься любимым делом, дарить вам своё творчество и проживать вместе на концертах такие невероятные, ни с чем не сравнимые эмоции. Бесконечно вдохновляться и когда кажется, что немного устала – пересматривать такие, как это, видео и ощущать, что энергия мгновенно наполняет все тело до кончиков пальцев".

Напомним, Каменских на одной сцене с легендарной певицей не сдержала чувств: "Так тряслась...".

Как сообщала Politeka, Довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно".

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила видом в кожаном платье и с прилизанными волосами: "Пантера возвращается".