Настя Каменских обескуражила кадрами с концерта в Киеве, на котором спела дуэтом со звездой шансона
34-летняя артистка не сдержала чувств, заговорив о воссоединении. Соответствующим кадрами Настя поделилась в своем новом посте в Инстаграм, передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, Каменских вышла на сцену вместе с российской исполнительницей Любовью Успенской, с которой спели их совместный хит 2018 года "Ты же не забыл".
"Как трепетно и волнительно 🥰 Спустя несколько лет вновь встретиться и спеть в дуэте эту чувственную песню. Спасибо за эту энергию и эмоции, Любовь Успенская 🖤", - с теплом обратилась к коллеге Каменских.
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Кадры содержат не только само выступление, но и бэкстейдж события. Спускаясь со сцены, Настя сделала неожиданное признание: "Я так тряслась, как ребенок маленький!".
Чуть позднее певица объяснила свою реакцию, не сдержав чувств: "Для меня это огромная история, осуществление одной из мечт. Я безумно счастлива, что у меня получилось сделать дуэт, даже дружить с этим человеком, а тем более спеть!"
Публика горячо комментирует увиденное:
"Обожаю вас, мои любимые киевляночки❤️❤️❤️"
"Успенская она не в списках???? Разве"
"Класс! До мурашек!❤️🔥"
"Голоса просто супер"
Напомним, довольная Каменских показала, как нежится с Потапом в постели: "Можно смотреть вечно"
Как сообщала Politeka, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой: "Понимала, что время его заберет".
Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная".