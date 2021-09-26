Известная певица Настя Каменских показала, как проводит свободный день с Потапом дома

Отношения Потапа и Насти тщательно скрывались от всех поклонников в СМИ до самого дня свадьбы, что повергло многих фанатов в шок. После того, как пара наконец-то отпраздновала и заявила о своей любви публично, они более не скрывают своих отношений.

Более того, теперь Каменских часто рассказывает, как балует мужа дома, как сам Потап ей готовит или как проходит их быт.

«Самые сладкие пару часов после гастролей и перед долгой съёмкой. @realpotap моя подзарядка любви», - пишет Настя под счастливым видео с мужем.

Поклонники поддержали романтичный пост:

«Прикольные; Миленько ❤️; Милота😍; Кайфушники😍; 😍 можно смотреть вечно😍; Настя дома поговорим; Ну какие милые😍; Обнимашки и целовашки - это такая подзарядка; Настя счастья радости любви всёго самого наилучшего вашей семье и взаимопонимания будь счастлива; Счастья вам и семейного благополучия».

В целом украинская певица часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Ранее артистка поделилась очаровательным фото, на котором позирует у красивого белого автомобиля, который собирается разыграть среди фанатов.

Напомним, Настя Каменских в кожаных штанах в облипку выпятила свою "Ким" у элитного авто: эффектное фото.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских расплакалась прямо перед камерой: "Понимала, что время его заберет".

Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная".