Отечественная артистка Настя Каменских показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас активно строит карьеру под псевдонимом NK. Красотка активно себя продвигает и в социальных сетях, где ведет свой блог.

На новом фото, которое Настя опубликовала в Инстаграм, девушка была в кожаном платье. Красотка села на стол в гримерке, демонстрируя роскошные формы.

"Пантера возвращается", - написала Настя.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Божечки, какая же Вы красивая, Анастасия. Восхищаюсь Вами, как женщина женщиной", "Нереально крутая", "Самая красивая и самая лучшая", "Настенька красавица", "Спасибо за красивые песни", "Такая огромная в бедрах", "Анастасия Каменских яркая и потрясающая личность", "Жаркие. Зиние. Твои. Шерстяные носки", "Как они тебя,зайка ещё не сожрали", "Шикарная девочка".

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