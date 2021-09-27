Известная певица Настя Каменских ошеломила поведением в компании своего звездного мужа Потапа

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное в домашней обстановке. Настя позировала в белом миниатюрном купальнике.

Она облокотилась на стол, выставив на всеобщее обозрение свою «пятую точку». Стоит отметить, что Каменских показала свою подкачанную фигурку без прикрас. При этом все равно не все поклонники оценили сочные формы звезды. Зато, судя по фото, их оценил муж певицы, известный продюсер и исполнитель Потап.

«Утреннее поздравление», - подписала фото Каменских.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики, которая касалась фигуры артистки.

«Супер фото, не верит, что это все его», «Зачётное фото))», «Повезло Потапке», «Ваша фигура, Настя, это что-то с чем-то. Просто картииииинка!», «Шире Потапа», «Настя стала очень вульгарная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских очаровала видом в кожаном платье с необычной прической: "Пантера возвращается".

Еще Politeka писала, что Каменских не сдержала эмоций, оказавшись на одной сцене с известной певицей: "Так тряслась...".

Также Politeka сообщала, что Каменских показала, как нежится в кровати с мужем: "Можно смотреть вечно".