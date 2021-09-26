Настя Каменських збентежила кадрами з концерту в Києві, на якому заспівала дуетом із зіркою шансону
34-річна артистка не стримала почуттів, заговоривши про возз'єднання. Відповідним кадрами Настя поділилася в своєму новому пості в Instagram, передає Рoliteka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Так, Каменських вийшла на сцену разом із російською виконавицею Любов'ю Успенською, з якою заспівали їх спільний хіт 2018 року "Ти ж не забув".
"Як трепетно і хвилююче 🥰 Через кілька років знову зустрітися і заспівати в дуеті цю чуттєву пісню. Спасибі за цю енергію і емоції, Любов Успенська 🖤", - з теплом звернулася до колеги Каменських.
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Кадри містять не тільки сам виступ, а й бекстейдж події. Спускаючись зі сцени, Настя зробила несподіване зізнання: "Я так тряслася, як дитина маленька!".
Трохи пізніше співачка пояснила свою реакцію, не стримавши почуттів: "Для мене це величезна історія, здійснення однієї з мрій. Я шалено щаслива, що у мене вийшло зробити дует, навіть дружити з цією людиною, а тим більше заспівати!"
Публіка гаряче коментує побачене:
"Обожнюю вас, мої улюблені кияночки❤️❤️❤️"
"Успенська вона не в списках???? Хіба"
"Клас! До мурашок!❤️🔥"
"Голоси просто супер"
Нагадаємо, задоволена Каменських показала, як ніжиться з Потапом в ліжку: "можна дивитися вічно"
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розплакалася прямо перед камерою:"розуміла, що час його забере".
Також Politeka писала, що Каменських у всьому білому полонила видом на яхті, вдало підкресливши форми:"яка ніжна".