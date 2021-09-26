Вітчизняна артистка Настя Каменських показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз активно будує кар'єру під псевдонімом NK. Красуня активно себе просуває і в соціальних мережах, де веде свій блог.
На новому фото, яке Настя опублікувала в Instagram, дівчина була в шкіряній сукні. Красуня сіла на стіл в гримерці, демонструючи розкішні форми.
"Пантера повертається", - написала Настя.
Дочка Пугачової Орбакайте осоромилася на зйомках, змусивши сміятися відомого актора: "Завжди готова..."
Дорофєєва показала розкішні апартаменти з величезним балконом і красуню-маму: "Що ти знімаєш..."
Покинутий Мішиною Еллерт заговорив про участь у новому проекті: "Історичним це шоу стане відразу"
Мартиновська розповіла про свій «роман» з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:
"Божечки, яка ж ви красива, Анастасія. Захоплююся Вами, як жінка жінкою", "Нереально крута" ," найкрасивіша і найкраща"," Настуся красуня"," спасибі за красиві пісні"," така величезна в стегнах"," Анастасія Каменських яскрава і приголомшлива особистість", " жаркі. Зиние. Твого. Вовняні шкарпетки", "як вони тебе, зайка ще не зжерли", "шикарна дівчинка".
Нагадаємо, співачка Каменських у незвичайному корсеті показала, як ідеально підкреслила фігуру
А ще Politeka писала, що зірка "Маски" Каменських в маленькій сукні блиснула формами в незвичайному вирізі
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в шкіряних штанях в обліпку вип'ятила свою " Кім " у елітного авто