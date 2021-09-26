Вітчизняна артистка Настя Каменських показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз активно будує кар'єру під псевдонімом NK. Красуня активно себе просуває і в соціальних мережах, де веде свій блог.

На новому фото, яке Настя опублікувала в Instagram, дівчина була в шкіряній сукні. Красуня сіла на стіл в гримерці, демонструючи розкішні форми.

"Пантера повертається", - написала Настя.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Божечки, яка ж ви красива, Анастасія. Захоплююся Вами, як жінка жінкою", "Нереально крута" ," найкрасивіша і найкраща"," Настуся красуня"," спасибі за красиві пісні"," така величезна в стегнах"," Анастасія Каменських яскрава і приголомшлива особистість", " жаркі. Зиние. Твого. Вовняні шкарпетки", "як вони тебе, зайка ще не зжерли", "шикарна дівчинка".

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