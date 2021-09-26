Відома співачка Настя Каменських показала, як проводить вільний день з Потапом вдома

Відносини Потапа і Насті ретельно ховалися від усіх шанувальників у ЗМІ до самого дня весілля, що шокувало багатьох фанатів. Після того, як пара нарешті відсвяткувала і заявила про свою любов публічно, вони більше не приховують своїх відносин.

Більш того, тепер Каменських часто розповідає, як балує чоловіка вдома, як сам Потап їй готує або як проходить їх побут.

"Найсолодші пару годин після гастролей і перед довгою зйомкою. @realpotap моя підзарядка любові", - пише Настя під щасливим відео з чоловіком.

Шанувальники підтримали романтичний пост:

"Прикольні; Миленько❤️; Милота😍; Кайфушники😍; 😍 можна дивитися вічно😍; Настя вдома поговоримо; Ну які милі😍; обнімашки і целовашки - це така підзарядка; Настя щастя радості любові всього самого найкращого вашій родині і взаєморозуміння будь щаслива; щастя вам і сімейного благополуччя».

В цілому українська співачка часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Раніше артистка поділилася чарівним фото, на якому позує у красивого білого автомобіля, який збирається розіграти серед фанатів.

Нагадавши, Настя Каменських в шкіряних штанях в облипку выпятила свою "Кім" у елітного авто: ефектне фото.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розплакалася прямо перед камерою:"розуміла, що час його забере".

Також Politeka писала, що Каменських у всьому білому полонила видом на яхті, вдало підкресливши форми:"яка ніжна".