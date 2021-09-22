Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач с битой в руках неожиданно показал себя с новой стороны
Популярный украинский юморист порадовал поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Ткач часто веселит фанатов кадрами, на которых он предстает в забавных образах. Однако, на этот раз артист решил показать, что может выглядеть угрожающе. Так, на фото комик в цветастой рубашке и кепке стоит, подняв биту и будто бы указывая ею в камеру.
Ткач также придал своему лицу суровое выражение. Впрочем, серьезность его позы разбавили разноцветные краски, которыми был перепачкан артист. Судя по всему, это фото было сделано во время каких-то съемок.
«Отбиваю желание к плохому настроению», - с присущим ему юмором подписал фото Ткач.
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Фанаты артиста не смогли пройти мимо снимка.
«Классный!», «Не помогло нужно что-то более эфективное», «Боец юмористического фронта», «Жесткий ты Юра», «Получилось отбить», «Юрчик, а по пивку?», «Ты супер», «Я улыбнулась», - пишут люди.
Напомним, Ткач и Ефросинина сошлись в схватке с Билык, интрига шоу "Маскарад" нарастает.
Как сообщала Politeka, Ткач и Дантес в париках и на каблуках насмешили пародией на Ирину Билык.
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» похвастался подросшей дочкой-именинницей.