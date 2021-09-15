Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач трогательно поздравил с днем рождения свою маленькую дочку
Артист поделился новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Как известно, Юрий и его жена Виктория воспитывают дочку Лизу. Юморист часто публикует фото и видео с ней в своих соцсетях. Судя по кадрам, своим чувством юмора и артистизмом девочка пошла в папу.
15 сентября Лизе исполняется 7 лет. По этому поводу Ткач поделился искренним поздравлением, в котором постарался выразить свою любовь к дочке.
«С Днем Рождения, моя маленькая крошка Лизи))) Тебе сегодня исполняется 7 годиков и самое интересное в жизни у тебя еще впереди))) Бесконечно тебя люблю и буду делать все, чтобы ты всегда была счастлива и улыбалась))) Пусть Бог тебя хранит, а мы с Викой всегда будем рядом!», - написал комик.
Он также поделился коротким видео, на котором держит дочь за руку, пока та крутится, поворачиваясь на 360 градусов.
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Поклонники Ткача присоединились к его поздравлениям.
«Искренне поздравляю вашу дочь с днем рождения. Желаю ей крепкого-крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний», «Всего всего самого наилучшего тебе всегда», «С именинницей вас», «Поздравляю маленькое солнышко, веселушку Лизу с праздником», - пишут люди.
Напомним, дочь Юрия Ткача разревелась под школой с одноклассницей Кошевой.
Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Ткач показал, что может заставить его визжать.
Также Politeka писала, что жена Ткача тяжело переживает расставание с дочерью.