Популярное шоу «Маскарад» набирает обороты, привлекая все новых и новых зрителей

Как пишет Politeka.net, во второй сезон шоу продюсеры пригласили новых судей, среди которых оказались Маша Ефросинина, Ирина Билык, Владимир Дантес и Юлия Санина. В Инстаграм проекта решили устроить батл между звездными командами, определив, кто из них лучший.

«За какую команду охотников вы болеете больше? 1 - Команда Юрия Ткача. 2 - Команда Игоря Ласточкина», - спросили у поклонников шоу авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали голосовать за команды. Стоит отметить, что голоса разделились примерно поровну.

«Только команда 2. Ирочка Билык гений в музыке», «Ткача конечно», «Юры Ткача, его команда супер», «За команду Юрий Ткач, Юлия Санина и Маша Ефросинина. Они лучшие», «Люблю Юлечку», «Я - за команду Юрия Ткача!», - стали голосовать зрители.

Отметим, что в первом эфире шоу вскрыли сразу два персонажа. Под масками оказался Михаил Поплавский и телеведущий Александр Попов.

Напомним, что стало известно, кем были Медвежонок и Попугай на "Маскарад-2": "Было глупо думать...".

Как сообщала Politeka, участница шоу "Маскарад" нагрубила Билык и Ефросининой: "Девочки, не ссорьтесь".

Также Politeka писала, что зрители разнесли шоу "Маскарад-2": "Какой бред".