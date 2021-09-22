Популярное шоу «Маскарад» набирает обороты, привлекая все новых и новых зрителей
Как пишет Politeka.net, во второй сезон шоу продюсеры пригласили новых судей, среди которых оказались Маша Ефросинина, Ирина Билык, Владимир Дантес и Юлия Санина. В Инстаграм проекта решили устроить батл между звездными командами, определив, кто из них лучший.
«За какую команду охотников вы болеете больше? 1 - Команда Юрия Ткача. 2 - Команда Игоря Ласточкина», - спросили у поклонников шоу авторы аккаунта.
В комментариях поклонники стали голосовать за команды. Стоит отметить, что голоса разделились примерно поровну.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Гвоздева раскрыла, как обделяют некоторых участников "Танців з зірками": "Довольствуются малой частью"
Экс-ухажер Мишиной Тригубенко ответил на вопрос о победителе новой "Холостячки": "Не хочется их обижать, но..."
Танцор Поляковой после провала в "Холостячке" высказал Злате Огневич наболевшее: "Честно, неприятно"
После провала в "Холостячке" звезда "Танців з зірками" высказался об обиде на Злату Огневич: "Запомни..."
«Только команда 2. Ирочка Билык гений в музыке», «Ткача конечно», «Юры Ткача, его команда супер», «За команду Юрий Ткач, Юлия Санина и Маша Ефросинина. Они лучшие», «Люблю Юлечку», «Я - за команду Юрия Ткача!», - стали голосовать зрители.
Отметим, что в первом эфире шоу вскрыли сразу два персонажа. Под масками оказался Михаил Поплавский и телеведущий Александр Попов.
Напомним, что стало известно, кем были Медвежонок и Попугай на "Маскарад-2": "Было глупо думать...".
Как сообщала Politeka, участница шоу "Маскарад" нагрубила Билык и Ефросининой: "Девочки, не ссорьтесь".
Также Politeka писала, что зрители разнесли шоу "Маскарад-2": "Какой бред".