У шоу "Маскарад" з'явилася героїня, яка поводилася зухвало з детективами

На шоу "Маскарад" дві команди вгадують, хто ж із зірок ховається за різними масками, повідомляє Politeka.net. Так, на сцену вийшла Медуза Горгона, яка виконала пісню The Diva Dance, і викликала мурашки на шкірі (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Після виступу детективи стали вгадувати, хто ж перед ними виступив. Ірина Білик припустила, що це співачка Ассія Ахат, а телеведуча Маша Єфросиніна - Джамала.

Єфросиніна також поставила питання про те, чи скидала героїня раніше понад 10 кілограмів, як Джамала.

Однак Медуза зухвало відповіла телеведучій.

"Це настільки незручне питання, що я можу перетворити тебе на камінння", - пригрозила героїня.

"Дівчатка, які не сваріться", - пожартував Юрій Ткач.

А на питання Білик, чи була Медуза у неї вдома, та жорстко відповіла: "У тебе вдома було багато змій, я не перша і не остання".

Відео зібрало кілька тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі видавали свої варіанти.

"Джамала, з поведінки на неї звичайно не схоже але голос схожий)"," я думаю це Джамала 100% однозначно", " солістка GoA?? По рухах...", "Це Оля Полякова?)))) ", "дуже схоже на слабкий спів Кароль, 5 октав заявлено, але там їх немає! голос слабкий для оперного співу", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Білик у ліжку з двома чоловіками влаштувала переполох на відомому шоу, кадри

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