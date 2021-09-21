У шоу "Маскарад" з'явилася героїня, яка поводилася зухвало з детективами
На шоу "Маскарад" дві команди вгадують, хто ж із зірок ховається за різними масками, повідомляє Politeka.net. Так, на сцену вийшла Медуза Горгона, яка виконала пісню The Diva Dance, і викликала мурашки на шкірі (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
Після виступу детективи стали вгадувати, хто ж перед ними виступив. Ірина Білик припустила, що це співачка Ассія Ахат, а телеведуча Маша Єфросиніна - Джамала.
Єфросиніна також поставила питання про те, чи скидала героїня раніше понад 10 кілограмів, як Джамала.
Однак Медуза зухвало відповіла телеведучій.
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"Це настільки незручне питання, що я можу перетворити тебе на камінння", - пригрозила героїня.
"Дівчатка, які не сваріться", - пожартував Юрій Ткач.
А на питання Білик, чи була Медуза у неї вдома, та жорстко відповіла: "У тебе вдома було багато змій, я не перша і не остання".
Відео зібрало кілька тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі видавали свої варіанти.
"Джамала, з поведінки на неї звичайно не схоже але голос схожий)"," я думаю це Джамала 100% однозначно", " солістка GoA?? По рухах...", "Це Оля Полякова?)))) ", "дуже схоже на слабкий спів Кароль, 5 октав заявлено, але там їх немає! голос слабкий для оперного співу", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Білик у ліжку з двома чоловіками влаштувала переполох на відомому шоу, кадри
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