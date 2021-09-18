Известный украинский продюсер Владимир Завадюк раскрыл подробности подготовки к премьере нового сезона шоу «Маскарад»

Как пишет Politeka.net, Завадюк, работающий над созданием таких шоу, как «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», поделился новыми интересными деталями на своей странице в Инстаграм.

В частности, продюсер рассказал, что над новым сезоном музыкального проекта большая команда работала целый год.

«В этом году в «Маскарад» звезды не только поют, но и танцуют и удивляют цирковым искусством. Мы учли все слабые и сильные стороны прошлого года, перечитали все ваши комментарии, вложили всю свою душу, и фантазию в новый «Маскарад», - написал Завадюк.

Он подчеркнул важность работы всей команды, которая занималась созданием нового сезона шоу.

Премьера первого эпизода второго сезона «Маскарада» состоится уже сегодня, 18 сентября, в 20:20 на телеканале «1+1».

В своей публикации продюсер поделился кадрами со съемочной площадки проекта, на которых можно увидеть костюмы некоторых новых героев.

Украинцы отреагировали в комментариях.

«Очень крутое шоу вышло с очень офигенным звёздным составом!», «Невероятной красоты костюмы. Мавка огонь», «Захватывает дыхание», - пишут люди.

Напомним, на шоу "Маскарад-2" рассекретили последнего героя, украинцы заинтригованы.

Как сообщала Politeka, новый герой на шоу "Маскарад-2" с лицом Джокера устроил переполох.

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