Остаются считанные дни до премьеры второго сезона шоу "Маскарад" на 1+1

На официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали новое видео, в котором раскрыли очередного персонажа - Арлекина, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Главной деталью карнавального образа загадочного Арлекина стал слепок с лица Джокера. Голова персонажа украшена колокольчиками, а костюм его состоит из комбинезона, сшитого из разноцветных лоскутков красной, черной и золотистой ткани. Украшением образа стал красный бархатный пиджак с блестящими камнями.

Ранее видео с Арлекином появилось в анонсе премьеры сезона, публика уже тогда начала гадать, кто же из звезд может прятаться под этой маской. Некоторые предположили, что этот образ как нельзя лучше подходит для мужа Насти Каменских рэпера Потапа.

"Такая интрига! Я думал, что не будет продолжения, но оно есть! Наверно, этого персонажа зовут Джокер!?"; "Это Потап", - писали в Сети.

Согласно правилам, в шоу принимают участие две команды, которые будут соревноваться друг с другом. За два дня до премьеры уже известно, что в шоу, кроме Арлекина, появятся следующие персонажи: Мотанка, Гуска-господыня, Бабайка, Попугай из Рио, Нептун, Медуза Горгона и Женщина-кошка. Костюмы - это alter ego участников, что содержит подсказки для команд о том, кто из знаменитостей скрывается внутри.

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